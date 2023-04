Milan | Pioli | ‘Oggi la palla non voleva entrare Non serve una genialata per battere il Napoli’ | Serie A

(Di venerdì 7 aprile 2023) 2023-04-07 23:36:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.com: Stefano, tecnico rossonero, si è così espresso a Sky Sport nel post-Empoli: “Non è il risultato chemo e possiamo avere rimpianti per il primo tempo. Abbiamo giocato con grande intensità e grande pressione, non concedendo nulla, e facendo fare tutto quello che dovevamo fare per vincere nella ripresa, ma lanon è entrata. Io vedo una squadra in salute. È un risultato negativo, non una prestazione negativa”. Deluso da Rebic e Origi?“Dagli attaccanti ci si aspetta il gol. I terzini più alti ci avrebbero dato più ampiezza nel primo tempo e dovevamo riempire meglio l’area non solo con gli attaccanti. La squadra ha fatto una buona partita, ma qualcosina ci è mancato…”. Le alternative non ...

Ilnon va oltre lo 0 - 0 in casa contro l'Empoli. Merito dei toscani ma anche demerito dei rossoneri che non sono mai riusciti a concretizzare il maggiore possesso palla.ha rivoluzionato la ...Gli uomini diripartono a spron battuto e assaltano l'area avversaria. Al 9', Hernandez viene toccato in area da Fazzini ma né l'arbitro né il Var vedono un contatto che pareva esserci.- ...Ilrallenta in casa con l'Empoli e non riesce a dare continuità al gran colpo piazzato a ... La squadra di, a cui non ha giovato granchè il turnover, stacca di nuovo l'Inter riprendendosi il ...

LIVE MN - Verso Milan-Empoli: 5 cambi per Pioli, attacco rivoluzionato rispetto a Napoli Milan News

Le immagini più divertenti apparse sui social dopo il deludente pari interno contro l'Empoli da parte della squadra di Pioli ...Milano, 7 apr. - (Adnkronos) - Il Milan non va oltre lo 0-0 a San Siro con l’Empoli e frena nella corsa per uno dei 4 posti per restare nell'Europa che conta. Pioli pensa al match di Champions League ...