Milan, Napoli, Inter: turnover in vista della Champions League? Le probabili formazioni (Di venerdì 7 aprile 2023) turnover con vista Champions. Inter, Napoli e Milan ci pensano. Anzi, lo faranno. Per stessa ammissione dei propri allenatori: Luciano Spalletti e Stefano Pioli lo hanno dichiarato più o meno apertamente, Simone Inzaghi no. Ma solo perché non ha parlato alla vigilia della sfida di oggi. Visti i tanti impegni ravvicinati anche il tecnico piacentino farà riposare qualche titolare. La certezza si avrà soltanto tra poche ore: alle 17, infatti, i nerazzurri scendono in campo per aprire la 29esima giornata della Serie A sfidando la Salernitana allo stadio “Arechi”. Alle 19 tocca agli azzurri, di scena a Lecce, mentre alle 21 sarà la volta dei rossoneri, in casa contro l’Empoli. Tre partite che precedono l’appuntamento più importante della ... Leggi su oasport (Di venerdì 7 aprile 2023)conci pensano. Anzi, lo faranno. Per stessa ammissione dei propri allenatori: Luciano Spalletti e Stefano Pioli lo hanno dichiarato più o meno apertamente, Simone Inzaghi no. Ma solo perché non ha parlato alla vigiliasfida di oggi. Visti i tanti impegni ravvicinati anche il tecnico piacentino farà riposare qualche titolare. La certezza si avrà soltanto tra poche ore: alle 17, infatti, i nerazzurri scendono in campo per aprire la 29esima giornataSerie A sfidando la Salernitana allo stadio “Arechi”. Alle 19 tocca agli azzurri, di scena a Lecce, mentre alle 21 sarà la volta dei rossoneri, in casa contro l’Empoli. Tre partite che precedono l’appuntamento più importante...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sscnapoli : ?? Varazione orario. Champions League, #MilanNapoli prenotazione voucher per acquisto biglietti disponibile da oggi… - acmilan : #MilanNapoli: last call to get your ticket for the #UCL clash! Cuori rossoneri, ultima chiamata per i biglietti del… - GA7_Official : “In Curva A 'la fede non ha prezzo', la manifestazione non era contro il caro biglietti, la società può fare i prez… - Meoz88 : RT @tuskatore: La squadra più competitiva che: - ha preso 5 pere dal Napoli - ha preso 2 pere senza tirare in porta dal Milan al 20% con Po… - Riccard17045943 : RT @acmilan: #MilanNapoli: last call to get your ticket for the #UCL clash! Cuori rossoneri, ultima chiamata per i biglietti del Quarto di… -