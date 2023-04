Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PianetaMilan : .@acmilan, Impallomeni: “Con l’Empoli può essere l’occasione di De Ketelaere” #SempreMilan #ACMilan #Milan… - milansette : TMW RADIO - TMW_radio : #Maracanà ?? Stefano Impallomeni: «De Ketelaere? Per metterlo alla prova e superare i limiti visti potrebbe essere… - Milannews24_com : #Impallomeni sicuro ??? 'Ecco come il #Milan mette in difficoltà il #Napoli' ?? - NapoliCalciogol : NEWS RADIO - Impallomeni: 'Suonata incredibile del Milan al Napoli. Occhio alla Juve, è a -12' #Mercato #Milan… -

Ieri ilsembrava il Napoli e viceversa, in un incanto ha ritrovato tutto. Ma ora vedremo come ... Così Stefano, ex calciatore, ai microfoni di TMW Radio. E ancora: 'Ho visto un Napoli ...Notizie Calcio Napoli - Stefano, ex calciatore, ha parlato anche del Napoli nel corso di un'intervista a Tmw Radio: " Il Napoli si è confermato migliorandosi, ilha conquistato qualcosa che nessuno immaginava ...Notizie Calcio Napoli - "Napoli -Per il Napoli sarà ordinaria amministrazione, per ilsarà un Everest da calare". Così Stefano, ex calciatore, intervistato da TMW Radio. Spazio anche a un commento su Victor Osimhen e la possibile partenza in estate: "C'è anche la ...

Milan, Impallomeni: “Con l’Empoli può essere l’occasione di De Ketelaere” Pianeta Milan

Il Milan vedremo se farà turnover, sono scelte che possono pesare. L'Empoli è una squadra che gioca e non sarà semplice, ma serve una controprova dopo la splendida vittoria del Maradona. Napoli e ...Stefano Impallomeni, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "Maracanà", trasmissione in onda su Tuttomercatoweb Radio: "La partita dell'Inter è molto delicata, Sousa ha dato nuovi stimoli ...