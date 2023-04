Milan-Empoli | Theo Hernandez sfoggia un nuovo look FOTO

(Di venerdì 7 aprile 2023)nel corso della sua permanenza ao ci ha ormai abituato a diversi cambi die in occasione dine è arrivato un altro. Un capello colore azzurro per il laterale sinistro rossonero, come evidenzia lo stesso profilo social del club. Unche sembra anche portare bene al calciatore, sicuramente tra i migliori in campo dopo i primi 20? di gioco. Freshhhhh ##Semprepic.twitter.com/vocZydwtdF — AC(@ac) April 7, 2023 SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorSport : ?? Forza #Lukaku: l’#Inter lo lancia ?? Il #Milan sfida l’#Empoli ????? Così il giudice: #Juve-#Napoli a porte chius… - gippu1 : Tutte queste sciocche, ridicole e forzatissime coincidenze sul #Milan 2022-2023 in rapporto alle vecchie stagioni i… - AntoVitiello : Da #Milanello Il #Milan spera di recuperare #Kalulu per la #ChampionsLeague (più probabile il ritorno) Invece… - Favoriteteams07 : RT @EmpoliFC: ???????? ???????? 0-0 #MilanEmpoli Il primo tempo tra Milan e Empoli si chiude sullo 0-0 - sportli26181512 : Milan-Empoli, MOVIOLA LIVE: Theo chiede un rigore: Milan-Empoli (calcio d'inizio alle 21) è il terzo anticipo della… -

Udinese - Monza 1 (ore 12.30) I friulani, dopo aver pareggiato c ontro lo Spezia e Atalanta e vinto contro, sono naufragati sul campo del Bologna . Attualmente sono ......58 - Scendono in campo le squadre guidate dall'arbitro Matteo Marcenaro Ore 20:45 - Il campo di San Siro si svuota le squadre tornano negli spogliatoi prima che iniziOre 20:30 - ...Il match valido per la 29esima giornata di Serie A tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live A San Siro,edsi affrontano nel match valido per la 29esima giornata di Serie ...

Dopo il 4-0 sul campo del Napoli, il Milan sfida l'Empoli a San Siro per conquistare punti pesanti in chiave Champions. Ampio turnover per Pioli proprio in vista dei quarti ancora con il Napoli: tanti ...- FINE PRIMO TEMPO. Ancora 0-0 a San Siro tra Milan ed Empoli. I rossoneri sono partiti con l’atteggiamento giusto creando subito pericoli alla porta di Perisan con Rebic e Theo Hernandez. I toscani ...