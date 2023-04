Milan-Empoli, le probabili formazioni (Di venerdì 7 aprile 2023) In campo alle ore 20.45 la sfida di Serie A tra Milan ed Empoli, ecco le probabili formazioni con le scelte di Pioli e Zanetti In campo alle ore 20.45 la sfida di Serie A tra Milan ed Empoli, ecco le probabili formazioni con le scelte di Pioli e Zanetti. Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Pobega, Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Origi, Rebic. All. Pioli Empoli (4-3-1-2): Perisan; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Parisi; Fazzini, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Cambiaghi. All. Zanetti L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 7 aprile 2023) In campo alle ore 20.45 la sfida di Serie A traed, ecco lecon le scelte di Pioli e Zanetti In campo alle ore 20.45 la sfida di Serie A traed, ecco lecon le scelte di Pioli e Zanetti.(4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Pobega, Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Origi, Rebic. All. Pioli(4-3-1-2): Perisan; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Parisi; Fazzini, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Cambiaghi. All. Zanetti L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gippu1 : Tutte queste sciocche, ridicole e forzatissime coincidenze sul #Milan 2022-2023 in rapporto alle vecchie stagioni i… - AntoVitiello : Da #Milanello Il #Milan spera di recuperare #Kalulu per la #ChampionsLeague (più probabile il ritorno) Invece… - MilanSpazio : Milan-Empoli, le probabili formazioni: Pioli rivoluziona l’attacco in ottica Champions! - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: #MilanEmpoli, le probabili #formazioni: quanti cambi per mister #Pioli! - @acmilan #ACMilan #Milan #SempreMilan https:/… - jordaoMinelo : RT @Iosonocalabrese: Lette le probabili formazioni Kruni in panchina Milan-Empoli 2-0 Buongiorno ????? -