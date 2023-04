Milan-Empoli, chi scende in campo e dove vederla in tv (Di venerdì 7 aprile 2023) Dopo il trionfo di domenica sulla capolista, il problema principale di Pioli sarà di tenere la pressione alta e non pensare alla replica di mercoledì in Champions. L'Empoli, che ha già sgambettato l'Inter, sogna di replicare l'impresa a San Siro. Le possibili formazioni, le chiavi tattiche e dove vedere la partita Leggi su ilgiornale (Di venerdì 7 aprile 2023) Dopo il trionfo di domenica sulla capolista, il problema principale di Pioli sarà di tenere la pressione alta e non pensare alla replica di mercoledì in Champions. L', che ha già sgambettato l'Inter, sogna di replicare l'impresa a San Siro. Le possibili formazioni, le chiavi tattiche evedere la partita

