Milan-Empoli 0-0, Pioli: "Dispiaciuti per il risultato, ma stiamo tornando ai nostri livelli"

"Non è il risultato che volevamo. Qualche rimpianto per il primo tempo, quando dovevamo arrivare di più dentro l'area. Nella ripresa, la palla non ha voluto entrare. È un peccato, ma io vedo una squadra in salute. Il risultato è negativo, ma non la prestazione". Queste le parole di Stefano Pioli ai microfoni di Sky Sport al termine del pareggio a reti bianche tra Milan ed Empoli. Il tecnico poi prosegue: "Siamo tutti Dispiaciuti per il pareggio, ma sono convinto che stiamo tornando ai nostri livelli. Il nostro gioco sta migliorando". Sulla Champions: "A Napoli abbiamo interpretato bene la partita e avevamo più motivazioni di loro. Mercoledì però giocheremo entrambi con grande entusiasmo ed energia. Dovremo cercare di ...

