Milan-Empoli 0-0, i top&flop: Perisan super, ancora una volta male Origi (Di venerdì 7 aprile 2023) Nella serata di oggi venerdì 7 aprile a sfidarsi, nella gara valida per il 29esimo turno di Serie A, ci hanno pensato il Milan di Stefano Pioli e l'Empoli di Paolo Zanetti. Nessuna delle due squadre ha avuto la meglio e a regnare, almeno nel tabellino finale, è stato l'equilibrio. Dopo i 90? minuti il risultato finale è stato infatti quello di 0-0. Un punto che muove la classifica per i toscani ma che delude la formazione Milanese, certamente vogliosa e pronta, alla vigilia, a conquistare i tre punti. Ma così non è stato. Vediamo dunque assieme i top&flop del match. Milan TOP Va decisamente premiato Sandro Tonali tra le file del Milan. Il centrocampista dei "Diavoli" è uno dei più attivi, almeno rispetto ai compagni. Corre, copre e prova ad avanzare. Contiene bene gli avversari e mette il suo nome ... Leggi su oasport

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GA7_Official : Salernitana-Inter 1-1 Lecce-Napoli 1-2 Milan-Empoli 0-0 Le partite contro chi naviga nelle parti meno alte della c… - EmpoliFC : Alle 21.00 al Meazza la sfida contro il Milan: ecco la nostra formazione ? EMPOLI: Perisan; De Winter, Marin, Caput… - SerieA : ?? 60’ | Spinge il Milan in cerca del vantaggio, l’Empoli prova con forze fresche dalla panchina ???? #MilanEmpoli 0… - iamquaglia : Comunque una coppia come Vicario e Perisan per la porta li ha l'Empoli (super) e non una delle big. #SerieA #Inter #Milan - repubblica : Milan-Empoli 0-0: frenata rossonera, la corsa Champions resta in bilico [di Enrico Currò] -