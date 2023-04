Milan-Empoli 0-0, frenata rossonera (Di venerdì 7 aprile 2023) (Adnkronos) – Milan ed Empoli pareggiano 0-0 nell’anticipo serale della 29/a giornata di Serie A, disputato allo stadio ‘Meazza’. In classifica i rossoneri campioni d’Italia sono terzi con 52 punti, mentre i toscani sono in 14/a posizione a quota 32. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 7 aprile 2023) (Adnkronos) –edpareggiano 0-0 nell’anticipo serale della 29/a giornata di Serie A, disputato allo stadio ‘Meazza’. In classifica i rossoneri campioni d’Italia sono terzi con 52 punti, mentre i toscani sono in 14/a posizione a quota 32. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GA7_Official : Salernitana-Inter 1-1 Lecce-Napoli 1-2 Milan-Empoli 0-0 Le partite contro chi naviga nelle parti meno alte della c… - EmpoliFC : Alle 21.00 al Meazza la sfida contro il Milan: ecco la nostra formazione ? EMPOLI: Perisan; De Winter, Marin, Caput… - SerieA : ?? 60’ | Spinge il Milan in cerca del vantaggio, l’Empoli prova con forze fresche dalla panchina ???? #MilanEmpoli 0… - ai_news_italia : Milan-Empoli 0-0, gol annullato e rigore toltoIl Milan vuole approfittare del pareggio dell'Inter ma si deve accont… - marroccosalvat2 : @En3rix Il Napoli per te è diventato una malattia,non riesci manco più a scopare perché l'uccello non si alza più,p… -