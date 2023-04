Migranti | sbarcati a Brindisi 339 naufraghi salvati dalla Geo Barents

Leggi su sbircialanotizia

Dopo un primo controllo sanitario, i casi clinici sono stati i primi a lasciare la nave E' iniziato intorno alle 9 alo sbarco dei 339soccorsi nel Mediterraneo centraleGeo. La nave di medici senza frontiere è arrivata all'alba nella cittadina pugliese, indicata dal Viminale come porto sicuro. Dopo un primo controllo sanitario, i casi clinici sono stati i primi a lasciare la nave. Iarrivano da Bangladesh, Egitto, Somalia, Siria, Pakistan e Sri Lanka e tra loro ci sono anche una ventina di minori non accompagnati. Una volta a terra e dopo le procedure di identificazione saranno trasferiti in diverse regioni del Nord Italia. Le operazioni di sbarco proseguiranno sino a sera.