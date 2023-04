Migranti Cutro, P. Chigi: “In corso ricollocamento sopravvissuti come da impegni Governo” (Di venerdì 7 aprile 2023) Sono 76 i richiedenti protezione internazionale, 18 in Italia Procedono nel rispetto degli impegni presi dal Governo le operazioni di ricollocamento dei sopravvissuti del naufragio avvenuto a Cutro nella notte tra il 25 e il 26 febbraio. Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi. In base alle informazioni raccolte dal ministero dell’Interno, sono 76 – spiega il comunicato – i richiedenti protezione internazionale: 18 l’hanno chiesta all’Italia (15 di nazionalità pakistana, 2 di nazionalità afghana e 1 di nazionalità iraniana) e sono attualmente ospitati presso centri del Sistema accoglienza e integrazione (Sai); 5 minori stranieri non accompagnati sono collocati in strutture per minori. I 53 richiedenti protezione internazionale in Paesi diversi dall’Italia (49 afghani, 2 Siriani, un ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 7 aprile 2023) Sono 76 i richiedenti protezione internazionale, 18 in Italia Procedono nel rispetto deglipresi dalle operazioni dideidel naufragio avvenuto anella notte tra il 25 e il 26 febbraio. Lo riferisce una nota di Palazzo. In base alle informazioni raccolte dal ministero dell’Interno, sono 76 – spiega il comunicato – i richiedenti protezione internazionale: 18 l’hanno chiesta all’Italia (15 di nazionalità pakistana, 2 di nazionalità afghana e 1 di nazionalità iraniana) e sono attualmente ospitati presso centri del Sistema accoglienza e integrazione (Sai); 5 minori stranieri non accompagnati sono collocati in strutture per minori. I 53 richiedenti protezione internazionale in Paesi diversi dall’Italia (49 afghani, 2 Siriani, un ...

