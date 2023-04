Migranti Cutro, P. Chigi: “In corso ricollocamento sopravvissuti come da impegni Governo” (Di venerdì 7 aprile 2023) (Adnkronos) – Procedono nel rispetto degli impegni presi dal Governo le operazioni di ricollocamento dei sopravvissuti del naufragio avvenuto a Cutro nella notte tra il 25 e il 26 febbraio. Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi. In base alle informazioni raccolte dal ministero dell’Interno, sono 76 – spiega il comunicato – i richiedenti protezione internazionale: 18 l’hanno chiesta all’Italia (15 di nazionalità pakistana, 2 di nazionalità afghana e 1 di nazionalità iraniana) e sono attualmente ospitati presso centri del Sistema accoglienza e integrazione (Sai); 5 minori stranieri non accompagnati sono collocati in strutture per minori. I 53 richiedenti protezione internazionale in Paesi diversi dall’Italia (49 afghani, 2 Siriani, un iraniano, un somalo) hanno aderito al programma ... Leggi su italiasera (Di venerdì 7 aprile 2023) (Adnkronos) – Procedono nel rispetto deglipresi dalle operazioni dideidel naufragio avvenuto anella notte tra il 25 e il 26 febbraio. Lo riferisce una nota di Palazzo. In base alle informazioni raccolte dal ministero dell’Interno, sono 76 – spiega il comunicato – i richiedenti protezione internazionale: 18 l’hanno chiesta all’Italia (15 di nazionalità pakistana, 2 di nazionalità afghana e 1 di nazionalità iraniana) e sono attualmente ospitati presso centri del Sistema accoglienza e integrazione (Sai); 5 minori stranieri non accompagnati sono collocati in strutture per minori. I 53 richiedenti protezione internazionale in Paesi diversi dall’Italia (49 afghani, 2 Siriani, un iraniano, un somalo) hanno aderito al programma ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... oss_romano : 'Gesù, ho visto le tue vesti strappate in quelle di tanti migranti che, come me, hanno lasciato tutto per inseguire… - iostoconGiorgia : RT @SecolodItalia1: Naufragio di Cutro: su 76 migranti, 33 già ricollocati in Germania. Diciotto resteranno in Italia - WorksInItalian : @DavideSilvestr6 ???????????? Be’, ha fatto come questo Governo fascista , che ha trovato empatiche parole di partecipazi… - AvvenirediCal : Migranti, quasi 30 mila gli sbarchi da inizio anno?? Leggi qui la notizia: - CoenRothMax1 : RT @Agenzia_Ansa: La Geo Barents riparte da Brindisi per una nuova missione. Questa mattina aveva sbarcato 339 migranti soccorsi in mare. P… -

La Geo Barents riparte da Brindisi per una nuova missione Gli altri migranti saranno smistati in diversi centri già individuati dal ministero dell'Interno ...presi dal Governo le operazioni di ricollocamento dei sopravvissuti del naufragio avvenuto a Cutro, ... Migranti Cutro, P. Chigi: 'In corso ricollocamento sopravvissuti come da impegni Governo' Procedono nel rispetto degli impegni presi dal Governo le operazioni di ricollocamento dei sopravvissuti del naufragio avvenuto a Cutro nella notte tra il 25 e il 26 febbraio. Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi. In base alle informazioni raccolte dal ministero dell'Interno, sono 76 - spiega il comunicato - i richiedenti ... Migranti Cutro, P. Chigi: "In corso ricollocamento sopravvissuti come da impegni Governo" Procedono nel rispetto degli impegni presi dal Governo le operazioni di ricollocamento dei sopravvissuti del naufragio avvenuto a Cutro nella notte tra il 25 e il 26 febbraio. Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi. In base alle informazioni raccolte dal ministero dell'Interno, sono 76 - spiega il comunicato - i richiedenti ... Gli altrisaranno smistati in diversi centri già individuati dal ministero dell'Interno ...presi dal Governo le operazioni di ricollocamento dei sopravvissuti del naufragio avvenuto a, ...Procedono nel rispetto degli impegni presi dal Governo le operazioni di ricollocamento dei sopravvissuti del naufragio avvenuto anella notte tra il 25 e il 26 febbraio. Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi. In base alle informazioni raccolte dal ministero dell'Interno, sono 76 - spiega il comunicato - i richiedenti ...Procedono nel rispetto degli impegni presi dal Governo le operazioni di ricollocamento dei sopravvissuti del naufragio avvenuto anella notte tra il 25 e il 26 febbraio. Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi. In base alle informazioni raccolte dal ministero dell'Interno, sono 76 - spiega il comunicato - i richiedenti ... Migranti, Palazzo Chigi: procede ricollocamento sopravvissuti Cutro Tiscali Notizie La Geo Barents riparte da Brindisi per una nuova missione I migranti provengono da Siria ... degli impegni presi dal Governo le operazioni di ricollocamento dei sopravvissuti del naufragio avvenuto a Cutro, in provincia di Crotone, nella notte tra il 25 e il ... Migranti, procede il ricollocamento dei sopravvissuti del naufragio di Cutro «Procedono nel rispetto degli impegni presi dal Governo le operazioni di ricollocamento dei sopravvissuti del naufragio avvenuto a Cutro, in provincia di Crotone, nella notte tra il 25 e il 26 ... I migranti provengono da Siria ... degli impegni presi dal Governo le operazioni di ricollocamento dei sopravvissuti del naufragio avvenuto a Cutro, in provincia di Crotone, nella notte tra il 25 e il ...«Procedono nel rispetto degli impegni presi dal Governo le operazioni di ricollocamento dei sopravvissuti del naufragio avvenuto a Cutro, in provincia di Crotone, nella notte tra il 25 e il 26 ...