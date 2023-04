Migranti | arriva la nave Geo Barents a Brindisi con 339 persone a bordo

(Di venerdì 7 aprile 2023) , di cui 24 sono minori non accompagnati LaGeodi Medici Senza Frontiere è giunta questa mattina al porto dicon a339, soccorsi nei giorni scorsi nel Mar Mediterraneo. Iprovengono da Siria, Pakistan, Bangladesh, Egitto, Somalia e Sri Lanka. Non solo adulti, ma anche bambini, di cui 24 minori risultano non accompagnati. Dopo un primo controllo sanitario, sono previste le procedure di identificazione deie i controlli medici più approfonditi, poiché ci sarebbero trecon fratture sospette, mentre altripresenterebbero segni di ustioni. Inoltre, due donne di circa 20 anni hanno riferito di avere subito violenza sessuale e torture nei centri di detenzione libici, ...

E' iniziato intorno alle 9 a Brindisi lo sbarco dei 339 migranti soccorsi nel Mediterraneo centrale dalla Geo Barents. La nave di medici senza frontiere è arrivata…