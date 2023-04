Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi insieme alla festa di compleanno | le foto fanno il giro del web

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Striscia : La grande famiglia di Striscia si allarga! ???? @m_hunziker è diventata nonna!?? Benvenuto Cesare! ?? ?? Link alla new… - francusu : ...e insomma possiamo dirlo? nonna michelle!!! #auroraramazzotti #michelle #hunziker #michellehunziker… - AgenziaOpinione : CANALE 5 – “ VERISSIMO “ * « TRA GLI OSPITI DEL WEEKEND ELEONORA ABBAGNATO – MICHELLE HUNZIKER – ANNA VALLE – GIUSE… - annarita_raiola : RT @giuseppe_alto: Le voci di un riavvicinamento tra Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker continuano a rincorrersi #compleanno #ErosRamazzo… - giuseppe_alto : Le voci di un riavvicinamento tra Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker continuano a rincorrersi #compleanno… -

Si è tanto parlato dell'arrivo del figlio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, così come della reazione dei neo nonnied Eros Ramazzotti . Ed è proprio a proposito di quest'ultimo ...L'allattamento Un'esperienza intensa...'e Ilary Blasi, look supersexy alla festa di Tommaso Zorzi: ecco le foto Lo striscione per Cesare Eros Ramazzotti si è esibito ieri sera al ...... in uscita con un nuovo singolo Eleonora Pedron e Alessandra Pierelli, per raccontare la loro amicizia Domenica 9 aprile, ossia a Pasqua, saranno mandate in onda le interviste a:, ...

Più di un anno fa Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi avevano annunciato la fine della loro relazione tramite un comunicato congiunto. Si leggeva: ”Dopo 10 anni insieme, abbiamo deciso di modificare ...Ieri sera, 6 aprile 2023, Tomaso Trussardi ha festeggiato i 40 anni e Michelle Hunziker ha partecipato alla mega festa di compleanno dell’ex marito. Negli ultimi tempi i rapporti tra i due sembrano ...