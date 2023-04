Micaela Ramazzotti e il matrimonio con Paolo Virzì: "Siamo in una fase delicata" (Di venerdì 7 aprile 2023) Leggi Anche Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì, è addio: matrimonio finito Le voci che volevano Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì al capolinea circolavano da un po'. Il settimanale Diva e Donna aveva ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 7 aprile 2023) Leggi Anche, è addio:finito Le voci che volevanoal capolinea circolavano da un po'. Il settimanale Diva e Donna aveva ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... G_Cantafio : RT @IOdonna: 6 episodi che spostano il classico racconto crime sulla criminalità a un piano finemente psicologico. Da vedere - Pablo00152555 : ''Il nostro matrimonio è in una fase delicata'': Micaela Ramazzotti per la prima volta conferma le voci di crisi co… - libertfly : Grazia è in edicola con Micaela Ramazzotti - glooit : Micaela Ramazzotti conferma la crisi: “Il nostro matrimonio è in una fase delicata” leggi su Gloo… - Terzobinarioit : Fiumicino set cinematografico con Micaela Ramazzotti e Angela Finocchiaro -