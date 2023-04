(Di venerdì 7 aprile 2023) PrevisioniItalia SITUAZIONE. Il fronte freddo che venerdì raggiungerà dal Nord Europa l’Italia centro-settentrionale andrà ad alimentare un’area depressionaria già presente tra l’Adriatico e i Balcani, mantenendola attiva nel corso del lungodi. Ne conseguiranno condizioni a tratti instabili sulle regioni centro-meridionali, con possibilità di rovesci anche temporaleschi, clima fresco e nevicate sull’Appennino a quote medio-basse per il periodo. Andrà un po’ meglio al Nord, dove l’influenza di un anticiclone sull’Europa centro-occidentale determinerà condizioni più stabili, anche se non mancherà qualche disturbo in prossimità delle zone montuose. Graduale riduzione dell’a partire da. Questo non significa che al Centro-Sud pioverà ovunque e con continuità. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilfaroonline : RT @angelo_perfetti: Meteo weekend di Pasqua e Pasquetta: instabilità sul litorale e temperature sotto la media - RosarioPalmier4 : Meteo weekend di Pasqua e Pasquetta: instabilità sul litorale e temperature sotto la media , più dettagli :… - angelo_perfetti : Meteo weekend di Pasqua e Pasquetta: instabilità sul litorale e temperature sotto la media - programmaziontv : Meteo Roma di Pasqua e Pasquetta: venerdì sereno, pioggia e schiarite nel weekend: La Capitale si prepara ad un fin… - sardanews : NOTIZIE IN SARDEGNA: Meteo Casteddu, il weekend di Pasqua parte col sole e temperature in rialzo sulla Sardegna - L… -

... i prossimi giorni, quelli che precedono ilpasquale, dovremo fare i conti con l'arrivo di ... Roberto Nanni Tecnico Meteorologo AMPROProfessionisti Certificato dal World ...Previsioniper oggi Al Nord Al mattino cieli in prevalenza sereni, poco nuvoloso al ridosso delle Alpi occidentali. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano ...Il mare sarà da calmo a mosso per tutta la giornata, come riportato da.it. Torniamo ai dati di 3b: A Oristano la giornata sarà in prevalenza serena. Non sono previste piogge. La ...

Le previsioni meteo per il weekend in Friuli Friuli Oggi

Giovedì 6, in un contesto climatico decisamente freddo, vivremo una breve fase stabile, ma tra venerdì 7 e l'inizio del weekend di Pasqua l'Italia subirà il passaggio di una nuova perturbazione… Leggi ...Nuova fase piovosa sull'Italia per l'arrivo di una perturbazione che porterà dell'instabilità fino a Pasqua e Pasquetta: le previsioni meteo ...