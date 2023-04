Meteo Roma del 07-04-2023 ore 06 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 7 aprile 2023)venerdì trovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord al mattino stabile con cieli sereni o poco nuvolosi nuvolosità più compatta trania e Triveneto al pomeriggio isolati fenomeni sui settori Alpini con neve Oltre agli 800-1000 m perlopiù invariata altrove in serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con assenza prevalente di nuvolosità addensamenti a nord-est con neve sulle Alpi a quote collinari al centro al mattino tempo instabile con precipitazioni sparse neve fino a quote collinari sui settori interni piaciuto tra Toscana e Umbria al pomeriggio ancora precipitazioni tra lazio-abruzzo Nevoso in Appennino oltre i 600-700 metri in serata residui fenomeni tra Lazio e Abruzzo con neve fino a 600 m ampie schiarite sulle altre regioni al sud Al mattino molte nubi e precipitazioni sparse con neve sui rilievi ...