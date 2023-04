Meteo Pasqua e Paquetta 2023, acquazzoni e schiarite: ecco dove e le previsioni aggiornate per domenica 9 e lunedì 10 aprile (Di venerdì 7 aprile 2023) Che tempo farà per questa Pasqua e Pasquetta? ecco le previsioni Meteo che ci saranno in Italia per il 9 e il 10 aprile. Secondo i Meteorologi, si potrebbe pensare a una Pasqua fredda e in balia del maltempo. A differenza delle belle giornate di questi giorni, in quel periodo potrebbe fare la differenza la corrente di aria fredda, spinta dai venti dal Nord Europa. Sarà quindi necessario di munirsi, sperando per l’ultima volta, di sciarpe, cappelli e giacche a vento. Le previsioni del tempo per Pasqua Il tempo sarà instabile tra le Regioni d’Italia, dove belle giornate si alterneranno alle piogge su tutta la Nazione. Per il maltempo, si presuppone che i rovesci possano andare ad abbattersi lungo la costa adriatica. A ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 7 aprile 2023) Che tempo farà per questae Pasquetta?leche ci saranno in Italia per il 9 e il 10. Secondo irologi, si potrebbe pensare a unafredda e in balia del maltempo. A differenza delle belle giornate di questi giorni, in quel periodo potrebbe fare la differenza la corrente di aria fredda, spinta dai venti dal Nord Europa. Sarà quindi necessario di munirsi, sperando per l’ultima volta, di sciarpe, cappelli e giacche a vento. Ledel tempo perIl tempo sarà instabile tra le Regioni d’Italia,belle giornate si alterneranno alle piogge su tutta la Nazione. Per il maltempo, si presuppone che i rovesci possano andare ad abbattersi lungo la costa adriatica. A ...

