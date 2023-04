Meteo Campania: oggi pioverà a Caserta e Avellino? (Di venerdì 7 aprile 2023) Un gradito bentornato a tutti i lettori campani, ecco l'appuntamento quotidiano con il tempo! Che tempo farà oggi a Caserta e Avellino e non solo? Scopriamolo! Napoli ed area Vesuviana Le previsioni del Meteo per la città di Napoli indicano una giornata con cielo completamente sereno. La temperatura media si attesterà sui 13.59 °C, con minime di 8.02 °C e massime di 14.12 °C. L'umidità atmosferica sarà del 54%. Il vento soffierà a una velocità di circa 4.02 km/h. La percentuale di nuvolosità sarà bassissima, pari all'8%. Si prevedono quindi condizioni Meteorologiche ideali per svolgere attività all'aperto e godersi il clima mite e sereno di Napoli. Si consiglia di dedicarsi a lunghe passeggiate alla scoperta dei monumenti e dei quartieri caratteristici della città, o di fare una gita alle isole del ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di venerdì 7 aprile 2023) Un gradito bentornato a tutti i lettori campani, ecco l'appuntamento quotidiano con il tempo! Che tempo faràe non solo? Scopriamolo! Napoli ed area Vesuviana Le previsioni delper la città di Napoli indicano una giornata con cielo completamente sereno. La temperatura media si attesterà sui 13.59 °C, con minime di 8.02 °C e massime di 14.12 °C. L'umidità atmosferica sarà del 54%. Il vento soffierà a una velocità di circa 4.02 km/h. La percentuale di nuvolosità sarà bassissima, pari all'8%. Si prevedono quindi condizionirologiche ideali per svolgere attività all'aperto e godersi il clima mite e sereno di Napoli. Si consiglia di dedicarsi a lunghe passeggiate alla scoperta dei monumenti e dei quartieri caratteristici della città, o di fare una gita alle isole del ...

