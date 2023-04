Messa e Via Crucis Venerdì Santo in diretta tv oggi 7 aprile 2023: orario, canale e dove guardare in streaming (Di venerdì 7 aprile 2023) Il conto alla rovescia, dopo mesi di attesa, si può attivare perché tra pochissime ore i fedeli potranno festeggiare la Pasqua, la resurrezione di Gesù. Non prima però del Venerdì Santo, tra Messa e via Crucis attesa di Papa Francesco, che ha deciso di rimettersi in forza dopo il ricovero al Gemelli per un’infezione respiratoria. Il Pontefice doveva esserci, lo aveva detto e così sarà. Questa sera, infatti, ci sarà la via Crucis, quella che nei primi anni di pandemia si è svolta in una piazza San Pietro deserta. Ora (e per fortuna dall’anno scorso) i credenti possono essere presenti fisicamente all’evento, che verrà trasmesso in mondovisione. La Messa e la via Crucis oggi per il Venerdì Santo Due le ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 7 aprile 2023) Il conto alla rovescia, dopo mesi di attesa, si può attivare perché tra pochissime ore i fedeli potranno festeggiare la Pasqua, la resurrezione di Gesù. Non prima però del, trae viaattesa di Papa Francesco, che ha deciso di rimettersi in forza dopo il ricovero al Gemelli per un’infezione respiratoria. Il Ponteficeva esserci, lo aveva detto e così sarà. Questa sera, infatti, ci sarà la via, quella che nei primi anni di pandemia si è svolta in una piazza San Pietro deserta. Ora (e per fortuna dall’anno scorso) i credenti possono essere presenti fisicamente all’evento, che verrà trasmesso in mondovisione. Lae la viaper ilDue le ...

