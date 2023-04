Meret: “Milan? Ci sono riusciti contro di noi! C’è una cosa che non vogliamo accada nella sfida in Champions” (Di venerdì 7 aprile 2023) Appena terminata Lecce-Napoli, partita valevole per la ventinovesima giornata di Serie A. I partenopei vincono 1 a 2 con gol di Giovanni Di Lorenzo e di Federico Di Francesco e l’autogol di Antonino Gallo. Lecce-Napoli, le dichiarazioni post-partita Alex Meret ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di DAZN durante il post-partita: Sicuramente siamo contenti di questa vittoria, era importante ripartire. Sapevamo che il Lecce ci avrebbe messo in difficoltà e ci avviciniamo all’obiettivo. Era una partita importantissima, c’è bisogno di tutti per arrivare a grandi risultati. È normale che negli ultimi minuti abbiamo avuto tensione in più. È importante avere la fiducia della difesa. C’è il giusto affiatamento e sacrificio. Difensivamente parlando stiamo facendo bene. Questo aiuta tutta la squadra. Anche i sostituti stanno facendo il ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 7 aprile 2023) Appena terminata Lecce-Napoli, partita valevole per la ventinovesima giornata di Serie A. I partenopei vincono 1 a 2 con gol di Giovanni Di Lorenzo e di Federico Di Francesco e l’autogol di Antonino Gallo. Lecce-Napoli, le dichiarazioni post-partita Alexha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di DAZN durante il post-partita: Sicuramente siamo contenti di questa vittoria, era importante ripartire. Sapevamo che il Lecce ci avrebbe messo in difficoltà e ci avviciniamo all’obiettivo. Era una partita importantissima, c’è bisogno di tutti per arrivare a grandi risultati. È normale che negli ultimi minuti abbiamo avuto tensione in più. È importante avere la fiducia della difesa. C’è il giusto affiatamento e sacrificio. Difensivamente parlando stiamo facendo bene. Questo aiuta tutta la squadra. Anche i sostituti stanno facendo il ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... milanmagazine_ : DAZN - Napoli, Meret: 'Vittoria importante, col Milan non vogliamo ripetere gli stessi errori' - GianlucaScarla4 : @tonikk_ @sscnapoli pensa te se avesse riposato anche Meret sarebbero stati 4 i cambi rispetto al Milan?? - ReErthu : @sscnapoli tira il Milan tira la Juventus tira l'Inter Para Meret Giovanni di Lorenzo apre di nuovo azione incontro piede - ElReeco : @D_IP17 Meret che torna a fare papere più scontato dell'ottava Champions del Milan - FantaCons : CONSIGLI 29^ GIORNATA - PORTIERI Consigliati ? #Meret (vs Lecce) ? #Szczesny (vs Lazio) ? #Terracciano (vs Spezia… -