Meret | “Mai persa la fiducia tra noi Contro il Milan senza ripetere gli errori”

(Di venerdì 7 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiAlex, portiere del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria con il Lecce per 1-2.ha dichiarato: “Siamo felici della vittoria che arriva dopo la sconfitta col, siamo contenti della prestazione su un campo difficile. Sapevamo che loro ci avrebbero messo in difficoltà, ma abbiamo vinto e ci avviciniamo ancor di più all’obiettivo. Era una partita importantissima. C’è bisogno di tutti per arrivare a gran risultati, sono tutti importantissimi e si va nella stessa direzione. E’ stata una partita più sofferta del solito, c’era un po’ di tensione in più ma siamo stati bravi a tenere il risultato e ci portiamo i tre punti a casa“.ha poi parlato del reparto arretrato: “E’ importante averel’un l’altro nel reparto difensivo, stanno ...

Queste le pagelle della redazione di Sportevai:6,5 Evita guai nel primo tempo su Maleh, ... Kvaratskhelia 6 Non riescea tirare in porta, ma porta sistematicamente a spasso mezzo Lecce. All. ...NAPOLI (4 - 3 - 3):6; Di Lorenzo 7, Rrahmani 6, Kim 6,5, Mario Rui 6,5 (dal 49 s.t. ... in fase difensiva è impeccabile, imposta come un regista ma non si dimenticadi scattare su tutta la ...Hanno vinto di sofferenza, con quella fortuna che non guasta. In terra salentina il Napoli ha ... Il Lecce si è avvicinato con relativa facilità alla porta di. Poi, però, quasi al primo ...

Italo Cucci, firma storica del giornalismo italiano, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli ...Se non fosse stato per alcuni interventi di Meret, il passivo sarebbe potuto essere più ampio ... DI LORENZO – Non sarà mai una domenica da incorniciare quando il calciatore che agisce dalle tue parti ...