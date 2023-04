Meret: «Il Milan è la squadra che ci ha messo più in difficoltà quest’anno» (Di venerdì 7 aprile 2023) Meret a Dazn: «Sicuramente siamo molto contenti di questa vittoria, era importante ripartire subito dopo la sconfitta col Milan, Lecce è un campo difficile, sapevamo che ci avrebbero messo in difficoltà. Siamo stati solidi, siamo stati squadra». Raramente abbiamo visto una panchina così coinvolta e trepidante nell’aspettare la fine della partita, come se fosse una finale. «Era una partita importantissima, c’è bisogno di tutti per arrivare a grandi risultati, oggi era più sofferta del solito, negli ultimi minuti hanno provato a segnare, c’era un po’ di tensione in più ma siano stati bravi a portare a casa il risultato». La difesa difficilmente cambia, ci sono sempre tre giocatori su quattro. «Sicuramente è importante la fiducia tra di noi, nel reparto difensivo tutti stanno facendo un grande campionato, ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 7 aprile 2023)a Dazn: «Sicuramente siamo molto contenti di questa vittoria, era importante ripartire subito dopo la sconfitta col, Lecce è un campo difficile, sapevamo che ci avrebberoin. Siamo stati solidi, siamo stati». Raramente abbiamo visto una panchina così coinvolta e trepidante nell’aspettare la fine della partita, come se fosse una finale. «Era una partita importantissima, c’è bisogno di tutti per arrivare a grandi risultati, oggi era più sofferta del solito, negli ultimi minuti hanno provato a segnare, c’era un po’ di tensione in più ma siano stati bravi a portare a casa il risultato». La difesa difficilmente cambia, ci sono sempre tre giocatori su quattro. «Sicuramente è importante la fiducia tra di noi, nel reparto difensivo tutti stanno facendo un grande campionato, ...

