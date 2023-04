Meret carica il Napoli | “Con il Milan senza errori”

(Di venerdì 7 aprile 2023) Alexparla dopo Lecce-, il portiere si sofferma anche sulla prossima garadi Champions League. La vittoria delcon il Lecce, avvicina gli azzurri allo scudetto: “Siamo molto contenti per aver portato a casa i tre punti. Sicuramente è stata una partita più combattuta del solito, ma ci portiamo a casa questi tre punti che ci fanno molto bene. Ci danno grande fiducia, anche in vista della prossime partite. Siamo un grande gruppo e sia chi sta giocando, ma anche chi gioca meno ci sta dando una grande mano“. Poi in vista diaggiunge: “Non vogliamo commettere gli stessifatti durante la gara di Serie A, ma ci cominceremo a pensare da domani mattina. Ilè una ...

Meret: "Siamo un grande gruppo. Un altro passo verso il nostro obiettivo" DAZN

