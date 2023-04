Mercato in fiamme | la battaglia dei pompieri contro il fuoco

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 7 aprile 2023) Circa 200 vigili delhanno lottatoun enorme incendio scoppiato nel vastoall'ingrosso di Città del Messico giovedì sera. Non risultano feriti. La Central de Abasto rifornisce gli altri mercati rionali della capitale, i ristoranti e altre parti del Paese. Il sindaco di Città del Messico, Claudia Sheinbaum, ha dichiarato che l'incendio è scoppiato in un'area deldove vengono costruiti e immagazzinati pallet e casse di legno, il che significa che c'era molto combustibile in una serata ventilata. Lesi sono levate alte nel cielo notturno alimentate da venti vorticosi, i vigili delhanno riferito che l'incendio è stato messo in gran parte sottollo dopo diverse ore. Ilsi estende per oltre 300 ettari ...