Meno di quattrocentomila nati in un anno | il numero più basso dall’unità d’Italia Istat | dati 2022 Puglia | tasso di fecondità sotto la media nazionale

(Di venerdì 7 aprile 2023) La, Sardegna è la regione con la più bassa natalità, relativamente al. Ma va male in tutta Italia.dilo scorso, mai così pochi. Laè fra le regioni con un tassiminore dellache con 1,26 è già bassa. Ci affanniamo a trattare emergenze di ogni tipo e stiamovalutando quella demografica, la più grave. E se non ci fossero i figli degli immigrati sarebbe anche peggio. L'articolodiin un: ilpiù...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NoiNotizie : Meno di quattrocentomila nati in un anno, il numero più basso dall'unità d'#Italia - mifo1069 : Una cosa che difficilmente accetto, nonostante la fede. Per la statua di Gesù morto (processione dei Misteri) sono… -

La, Sardegna è la regione con la più bassa natalità, relativamente al 2022. Ma va male in tutta Italia.dinati lo scorso anno, mai così pochi dall'unità nazionale. Ci affanniamo a trattare emergenze di ogni tipo e stiamo sottovalutando quella demografica, la più grave. E se non ci ......composta dalavoratori e seicentomila pensionati: è ancora il più grande sindacato industriale degli Stati uniti, ma in calo rispetto al suo picco di circa 1,5 milioni nel 1979...."Il risultato di questa votazione avrà un impatto diretto sugli spostamenti di... legittimando decisioni simili da parte di amministrazionivirtuose ma che fremono all'idea di ...

Meno di quattrocentomila nati in un anno: il numero più basso dall ... Noi Notizie

La, Sardegna è la regione con la più bassa natalità, relativamente al 2022. Ma va male in tutta Italia. Meno di quattrocentomila nati lo scorso anno, mai così pochi dall’unità nazionale.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...