Meloni non ride, Schlein neppure: il sondaggio dopo il Friuli (Di venerdì 7 aprile 2023) dopo la schiacciante vittoria in Friuli Venezia-Giulia, dove il presidente uscente Massimiliano Fedriga ha ottenuto più del 64 per cento dei consensi, distaccando di 35 punti percentuali il centrosinistra, la coalizione guidata da Giorgia Meloni continua a tenere a debita distanza i propri avversari. Questa volta, però, non senza qualche campanello d'allarme. Secondo i sondaggi di YouTrend, Fratelli d'Italia, per la prima da quando siede a Palazzo Chigi, scende sotto il 29 per cento (28,8), un dato che si allontana dalle punte del 33 per cento dei consensi, arrivati qualche settimana dopo il trionfo del Presidente del Consiglio alle scorse elezioni. Il Pd, invece, guadagna lo 0,4 per cento, tornando a superare il 20 per cento (20,1) e assicurandosi saldamente il posto di secondo partito più votato nel ...

