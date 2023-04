“Meghan Markle è incinta”: salta l’incoronazione di Re Carlo (Di venerdì 7 aprile 2023) Meghan Markle sarebbe incinta e per questo lei e Harry non avrebbero ancora confermato la loro presenza all’incoronazione di Re Carlo, malgrado era richiesta una risposta entro il 3 aprile. Meghan Markle, terza gravidanza I rumors sulla terza gravidanza di Meghan Markle si rincorrono da mesi, almeno dalla fine di gennaio, ossia da quando la Duchessa ha deciso di eclissarsi e di non comparire più al fianco del marito dopo la pubblicazione della sua autobiografia, Spare. Un comportamento piuttosto inusuale da parte sua, visto che ha sempre cercato visibilità. Secondo le ultime indiscrezioni, Meghan e Harry, lui stesso molto sorpreso della gravidanza della moglie, avrebbero deciso di mantenere segreta la dolce attesa ... Leggi su dilei (Di venerdì 7 aprile 2023)sarebbee per questo lei e Harry non avrebbero ancora confermato la loro presenza aldi Re, malgrado era richiesta una risposta entro il 3 aprile., terza gravidanza I rumors sulla terza gravidanza disi rincorrono da mesi, almeno dalla fine di gennaio, ossia da quando la Duchessa ha deciso di eclissarsi e di non comparire più al fianco del marito dopo la pubblicazione della sua autobiografia, Spare. Un comportamento piuttosto inusuale da parte sua, visto che ha sempre cercato visibilità. Secondo le ultime indiscrezioni,e Harry, lui stesso molto sorpreso della gravidanza della moglie, avrebbero deciso di mantenere segreta la dolce attesa ...

