(Di venerdì 7 aprile 2023) Juan Merchan, ilche presiede il procedimento contro Donalda New York, ha35 dollari ai democratici nel 2020, compresi 15 dollari alla campagna di Joe. Lo rivelano i...

Media, giudice processo Trump ha donato a dem e a Biden - Ultima ... Agenzia ANSA

Il giudice di Trump e il tema dell’imparzialità Lo rivelano i media Usa, sollevando la questione dell’imparzialità del giudice più famoso al mondo, la cui figlia inoltre ha lavorato per la campagna di ...(ANSA) - WASHINGTON, 07 APR - Juan Merchan, il giudice che presiede il procedimento contro Donald Trump a New York, ha donato 35 dollari ai democratici nel 2020, compresi 15 dollari alla campagna di ...