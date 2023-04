Mazda CX - 5 | debuttano i nuovi mild hybrid a benzina

(Di venerdì 7 aprile 2023) Presentata a Girona, in Spagna, laCX - 5 model year 2023, che si arricchisce di importanti novità, a cominciare daimotori ibridi. Il sistema M24V, ...

Presentata a Girona, in Spagna, laCX - 5 model year 2023, che si arricchisce di importanti novità, a cominciare dai nuovi motori ibridi . Il sistema M Hybrid 24V, presente di serie su tutti i modelli a benzina 2.0 ...In crescita anche Nissan (+21,3%),(+42,1%) e Suzuki (+20,6%), mentre perdono terreno Honda ( - 14,2%) e Mitsubishi ( - 33,4%). Tesla: quasi 10.000 unità Tra i dati forniti da Acea,...Per il Model Year 2023 laintroduce il restyling della Mazda2. La compatta giapponese si rinnova nello stile e nelle ...è differenziata nella finitura in base agli allestimenti ele ...