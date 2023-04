Max Pezzali: un mega-karaoke al PalaSele di Eboli (Di venerdì 7 aprile 2023) Sono bastate poche note per ritornare indietro ne “Gli anni” insieme a Max Pezzali, simbolo di un’intera generazione di italiani cresciuti con la musica degli anni ’90. “Sei un mito”, “La dura legge del goal” e “Hanno ucciso l’uomo ragno”, sono solo alcune delle canzoni immortali che continuano ad essere un inno per i trentenni e quarantenni di oggi (e non solo!). Foto di Alfonso Maria Salsano Dopo le celebrazioni dei suoi 30 anni di carriera, la festa è ripresa nei Palasport per continuare a celebrare una carriera così straordinaria. Cantare a squarciagola, questa è la chiave per uno spettacolo basato solo ed esclusivamente sulle grandi hit della carriera di Max Pezzali. Anche questa sera il PalaSele di Eboli (SA) è pronto a ricevere migliaia di fan provenienti da “Nord Sud Ovest Est” per cantare a gran voce ... Leggi su zon (Di venerdì 7 aprile 2023) Sono bastate poche note per ritornare indietro ne “Gli anni” insieme a Max, simbolo di un’intera generazione di italiani cresciuti con la musica degli anni ’90. “Sei un mito”, “La dura legge del goal” e “Hanno ucciso l’uomo ragno”, sono solo alcune delle canzoni immortali che continuano ad essere un inno per i trentenni e quarantenni di oggi (e non solo!). Foto di Alfonso Maria Salsano Dopo le celebrazioni dei suoi 30 anni di carriera, la festa è ripresa nei Palasport per continuare a celebrare una carriera così straordinaria. Cantare a squarciagola, questa è la chiave per uno spettacolo basato solo ed esclusivamente sulle grandi hit della carriera di Max. Anche questa sera ildi(SA) è pronto a ricevere migliaia di fan provenienti da “Nord Sud Ovest Est” per cantare a gran voce ...

