Vai agli ultimi Twett sull'argomento... __misscarmela : Attore: - che detesto: Gwyneth Paltrow - sopravvalutato: Jennifer Lopez-Emma Watson - sottovalutato: Shia LaBeou… - MMoretti24 : @AndBand7 Ospite da Jimmy Fallon Matt Damon ha tirato fuori due chicche interessanti: ci hanno messo solo 24 giorni… - alecad80 : - Attore che detesto: Tom Cruise - Attore sopravvalutato: Leonardo Di Caprio - Attore sottovalutato: Jeffrey Dean… - AndBand7 : Viola Davis come al solito una spanna sopra tutti, super anche Matt Damon. Atmosfera anni 80 ben ricreata, sia con… - infoitcultura : Con un eventuale successo in sala di Air, Matt Damon e Ben Affleck potrebbero cambiare molte cose ad Hollywood -

Nel cast ci sono anche Viola Davis,, Chris Tucker, Chris Messina, Marlon Wayans, Jason Bateman. vedi anche Ben Affleck scambiato pernell'ultima pubblicità di Dunkin FOTOGALLERY ...In sala dal 6 aprile, Air - La storia del grande salto parte da un'intuizione: Sonny Vaccaro (), manager Nike , ama il basket, respira il basket. Non smette mai di pensarci, anche quando ...Quindi è naturale che il protagonista sia, sodale storico di Affleck " insieme vinsero giovanissimi un Oscar per la sceneggiatura a quattro mani di Will Hunting " che si mette di lato, ...

Matt Damon e Ben Affleck, storia di una bellissima amicizia Vanity Fair Italia

Nel cast un eccezionale Matt Damon, lo stesso Ben Affleck, Chris Messina. Il film segue la storia del venditore di scarpe Sonny Vaccaro (Matt Damon) che ha guidato Nike nella ricerca del più grande ...Dopo i complimenti e l'endorsement di Paul Thomas Anderson, e un generale apprezzamento, arriva in sala Air - La storia del grande salto di Ben Affleck con Matt Damon, Viola Davis e Jason Bateman. Al ...