Mateo Retegui | “Mi piacerebbe giocare in Italia | ma è ancora presto”

"Mi piacerebbe molto venire in Italia, ma è ancora molto presto. Però sarebbe bellissimo diventare un protagonista del campionato, uno che segna tanti gol. Come mi piacerebbe segnarne tanti anche per l'Italia, una delle nazionali più importanti della storia". Lo ha detto l'attaccante italo-argentino Mateo Retegui, in un'intervista alla Gazzetta dello Sport. Fresco di esordio in Azzurro a Napoli lo scorso 23 marzo contro l'Inghilterra, con tanto di gol, l'attaccante del Tigre definisce un "sogno" quello di giocare in Europa, dove "ci sono tanti giocatori che guardo e ammiro. Haaland del Manchester City è uno di quelli, un 9 letale che mi piace tantissimo. Poi Lewandowski, Ibrahimovic, sono tutti molto completi.

