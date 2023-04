Masters Augusta golf 2023 | Jon Rahm | “Orgoglioso della mia reazione dopo la brutta partenza”

Leggi su oasport

(Di venerdì 7 aprile 2023) Conclusa la prima tornata dell’, è tempo di parziali bilanci. Al comando del primo Major stagionale troviamo un super terzetto composto dal norvegese Viktor Hovland, dall’americano Brooks Koepka, e dall’iberico Jon. Proprio quest’ultimo analizza il suo approccio al torneo: “Non mi aspettavo di colpire un gran tee shot alla 1, un buon secondo colpo e 4 putt. Superare il difficile inizio girando a -9 le restanti 17 buche per me è motivo d’orgoglio. Spero di poter continuare così”. Anche Koepka commenta il suo esordio: “Tornare a questi livelli numerosi mesil’intervento chirurgico a cui mi sono sottoposto è ciò per cui mi sono duramente allenato. Se il tuo corpo non ti permette di fare le cose che pensi diventa frustrante. Quando ti liberi di ciò ti senti invece appagato. ...