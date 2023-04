Masters 1000 Montecarlo 2023: Sonego, Thiem e Murray entrano in tabellone (Di venerdì 7 aprile 2023) Il prossimo grande appuntamento del grande tennis è sulla terra rossa con l’ATP di Montecarlo che aprirà una stagione sul rosso che passerà anche da Roma. Per il torneo di Montecarlo le notizie però non sono buone: dopo i forfait, infatti, di Rafa Nadal, Carlos Alcaraz, Felix Auger-Aliassime, Denis Shapovalov, Gael Monfils c’è stato anche l’annuncio di Fabio Fognini che per un problema al piede non ci sarà a Montecarlo. Dopo i tanti ritiri sono entrati nel tabellone principale Thiem e Murray e lo ha fatto, dopo il ko di Fognini anche il nostro Lorenzo Sonego, numero 47 dell’ATP. Hanno invece ricevuto un invito per le qualificazioni che scatteranno domani, sabato, i francesi Luca Van Assche e Benoit Paire. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 7 aprile 2023) Il prossimo grande appuntamento del grande tennis è sulla terra rossa con l’ATP diche aprirà una stagione sul rosso che passerà anche da Roma. Per il torneo dile notizie però non sono buone: dopo i forfait, infatti, di Rafa Nadal, Carlos Alcaraz, Felix Auger-Aliassime, Denis Shapovalov, Gael Monfils c’è stato anche l’annuncio di Fabio Fognini che per un problema al piede non ci sarà a. Dopo i tanti ritiri sono entrati nelprincipalee lo ha fatto, dopo il ko di Fognini anche il nostro Lorenzo, numero 47 dell’ATP. Hanno invece ricevuto un invito per le qualificazioni che scatteranno domani, sabato, i francesi Luca Van Assche e Benoit Paire. SportFace.

