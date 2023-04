Massimo Tartaglia, l’uomo che aggredì Berlusconi: «Gli ho chiesto di perdonarmi e l’ha fatto. Ora prego per la sua salute» (Di venerdì 7 aprile 2023) Massimo Tartaglia è l’uomo che il 13 dicembre 2009 aggredì Silvio Berlusconi scagliandogli in faccia la statuina in ferro del Duomo. L’ex Cavaliere ne uscì sfigurato e pieno di sangue. accusato di lesioni pluriaggravate nei confronti dell’ex premier, Tartaglia era stato assolto dal gup Luisa Savoia nel giugno del 2010 perché totalmente incapace di intendere e volere. Ma ha vissuto in libertà vigilata fino al 2016, quando il giudice gliel’ha revocata. Il perito elettrotecnico dopo le cure in una comunità terapeutica ha lavorato per qualche tempo part time per una cooperativa. Era addetto alla manutenzione del verde. E mentre Berlusconi è malato, torna a parlare con l’edizione milanese di Repubblica. Dicendo in primo luogo che gli dispiace per la ... Leggi su open.online (Di venerdì 7 aprile 2023)che il 13 dicembre 2009Silvioscagliandogli in faccia la statuina in ferro del Duomo. L’ex Cavaliere ne uscì sfigurato e pieno di sangue. accusato di lesioni pluriaggravate nei confronti dell’ex premier,era stato assolto dal gup Luisa Savoia nel giugno del 2010 perché totalmente incapace di intendere e volere. Ma ha vissuto in libertà vigilata fino al 2016, quando il giudice glierevocata. Il perito elettrotecnico dopo le cure in una comunità terapeutica ha lavorato per qualche tempo part time per una cooperativa. Era addetto alla manutenzione del verde. E mentreè malato, torna a parlare con l’edizione milanese di Repubblica. Dicendo in primo luogo che gli dispiace per la ...

