Massimiliano Caiazzo, lieto annuncio dopo Mare Fuori: piovono like sui social (Di venerdì 7 aprile 2023) Reduce della fortunata esperienza della terza stagione di Mare Fuori, Massimiliano Caiazzo è tornato a far parlare di sé. Il celebre volto di Carmine della serie evento targata Rai, infatti, ha attirato recentemente l'attenzione per via di quanto accaduto: ecco cosa è successo. I mesi da poco trascorsi hanno riconfermato Mare Fuori come una delle … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Daninseries : Massimiliano Caiazzo vince il Ciak d'oro delle serie TV come miglior protagonista per il pubblico under 30?? È stato… - fanpage : Si è conclusa la prima edizione del premio “Ciak d’oro – Serie tv”, con i riconoscimenti interamente decretati dal… - anima_di_fata : RT @francyderoo: Massimiliano caiazzo miglior protagonista italiano under 30. Grazie per averci fatto provare emozioni indescrivibili, sei… - anima_di_fata : RT @omarsstan_: Massimiliano Caiazzo vince il Ciak D'oro come miglior attore protagonista con Carmine Di Salvo.????? - anima_di_fata : RT @dizilovee_: la bravura di massimiliano caiazzo nel comunicare con gli occhi il dolore di carmine che ha provato in quel momento. QUESTA… -