Massacrato dal rom, le scuse folli dell'aggressore: "Sono anch'io una vittima" (Di venerdì 7 aprile 2023) Il ventitreenne rom imputato per il tentato omicidio di Davide Ferrerio (finito in coma) è comparso ieri davanti al gup del tribunale di Crotone. E le sue dichiarazioni Sono apparse a tratti surreali: "Sono anch'io una vittima, non volevo ucciderlo" Leggi su ilgiornale (Di venerdì 7 aprile 2023) Il ventitreenne rom imputato per il tentato omicidio di Davide Ferrerio (finito in coma) è comparso ieri davanti al gup del tribunale di Crotone. E le sue dichiarazioniapparse a tratti surreali: "'io una, non volevo ucciderlo"

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ANGELOLALLA1 : @dariodangelo91 Avete rotto il cazzo. Non si augura la morte a nessuno, ci mancherebbe. Ma non ci freca nulla per… - melasilamenta : Io quell'esaurito di verona l'ho capito dal giorno 1 e vedere chi l'ha massacrato per mesi ricredersi è la mia vitt… - Frances2033 : @matteosalvinimi @LegaSalvini Quasi quanto te quando infangavi la memoria di Stefano Cucchi massacrato di botte dic… - SteGabri : @CovaDonata @MCaronni È stato massacrato da fischi dal momento in cui è entrato da criminale su Gatti. Se ascolti b… - PicchioSbandato : RT @IRitardato: @mirkonicolino Stessa scenata di quando ci fu di mezzo Balotelli. Ricordo le parole di capitan dopetti , erano più o meno s… -