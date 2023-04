Martina Franca | parcheggio di via Bellini | il sindaco conferma | domani apertura Comunicazione via social network di Gianfranco Palmisano

(Di venerdì 7 aprile 2023)mattina ildi via Belluno, a, aprirà i battenti. Lo hato ilin unavideo tramite. Ilha 178 posti auto suddivisi fra due livelli. L'articolodi via: il viadi proviene da Noi Notizie..

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MaurizioZuccon : RT @zampa_qua: ATTENZIONE????????Silvana??3394765657?? FIAMMETTA 2 anni dolcissima probabilmente abbandonata,è stata investita da un'auto che no… - AgoraBlog2 : LAVORI PUBBLICI Il primo cittadino Gianfranco Palmisano: «Molto di più di un parcheggio considerando quanto è stato… - AgoraBlog2 : SPORT Nel giorno della Festa della Liberazione: giovani e meno giovani, famiglie, scuole ed associazioni insieme in… - joseph05203429 : RT @RaiLibri: ?? Oggi ??Martina Franca, Biblioteca comunale ?? Ore 18 ?? @BeppeConvertini presenta il suo libro “Paesi miei” Venite numerosi ??… - AgoraBlog2 : CULTURA “Valorizzazione e promozione della lettura anche grazie a queste opportunità” dichiara l’ass. Dilonardo...… -

Sabino Iannuzzi dal Dirigente del Commissariato di, Dott. Pierfranco Amati....Festa " Villadossola Francesca Festa " Villadossola Francesco Altomonte " Villadossola...- Bee Maria Luisa Vanni - Villadossola Mariateresa Festa " Invorio Marilena Corradini " Milano..."Other Souls, è fatta da e si rivolge alle anime, è un ecosistema di opportunità, un mondo dove le idee non finiscono ma evolvono in prodotti sorprendenti, dove è possibile fare comunità nel rispetto ...

Martina Franca: parcheggio di via Bellini, corsa contro il tempo (anche meteo) per aprire prima di Pasqua Noi Notizie

Domani mattina il parcheggio di via Belluno, a Martina, aprirà i battenti. Lo ha confermato il sindaco Gianfranco Palmisano in una comunicazione video tramite social network.Da sabato 8 aprile sarà aperto il parcheggio di via Bellini. Si potrà parcheggiare a partire dalle 07.00 fino alle 22.00 nei due piani sotterranei della struttura che, sempre negli stessi orari, sarà ...