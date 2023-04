Marta Fascina | sempre accanto a Silvio Berlusconi nel momento più difficile

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Tutti i figli di Berlusconi si sono recati all'ospedale San Raffaele di Milano per fare visita al padre, ricoverato… - Corriere : Il patto con i figli di Silvio (e con Tajani): così Marta Fascina è diventata l’unico «crocevia» - angiuoniluigi : RT @Corriere: Il patto con i figli di Silvio (e con Tajani): così Marta Fascina è diventata l’unico «crocevia» - Luciana451962 : Tutti a chiedersi che fine farà FI dopo Berlusconi. Io invece mi chiedo che fine farà Marta Fascina - mistarmistyeyed : Berlusconi a Marta Fascina -

Silvio Berlusconi è ricoverato al San Raffaele di Milano da mercoledì 5 aprile . A portarlo in ospedale è stata la compagna,. A fargli visita si sono alternati i familiari, oltre ai fedelissimi come Licia Ronzulli. Al Cavaliere è stata diagnosticata una forma di leucemia, che ha convinto i medici a sottoporre ...Accanto a Berlusconi c'è sempre la compagna e deputata azzurra. La premier Meloni ha telefonato ieri al Cavaliere per sapere come stava augurandogli una pronta guarigione. Matteo ...Con lui la compagna,, i figli che si sono susseguiti per fargli visita e il fratello Paolo . Silvio Berlusconi: come sta, parla Tajani . Lo striscione di sostegno dei tifosi . Il ...

Da mercoledì mattina, giorno del ricovero, Marta Fascina, la parlamentare azzurra a cui il Cavaliere è legato da quattro anni e che ha sposato con nozze simboliche nel marzo 2022, è sempre rimasta al ...foto | video1 | video 2 Silvio Berlusconi sposa Marta Fascina: l’ultima grande festa ad Arcore - guarda LA CURA - Per abbassare il numero di globuli bianchi al Cavaliere viene data una pastiglia, che ...