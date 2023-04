Marsiglia, Tudor parla del suo futuro. Ecco le sue dichiarazioni (Di venerdì 7 aprile 2023) L’allenatore del Marsiglia, Igor Tudor, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alle parole di Pablo Longoria, dirigente del club... Leggi su calciomercato (Di venerdì 7 aprile 2023) L’allenatore del, Igor, ha rilasciato alcunein merito alle parole di Pablo Longoria, dirigente del club...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LeBombeDiVlad : ???? #Marsiglia, #Tudor glissa sul suo futuro: “Non voglio parlarne in pubblico” ??? Le dichiarazioni dell’ex allenat… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MARSIGLIA - Tudor: 'Non parlo del futuro, voglio solo concentrarmi sulla partita di domenica' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MARSIGLIA - Tudor: 'Non parlo del futuro, voglio solo concentrarmi sulla partita di domenica' - susydigennaro : RT @napolimagazine: MARSIGLIA - Tudor: 'Non parlo del futuro, voglio solo concentrarmi sulla partita di domenica' - napolimagazine : MARSIGLIA - Tudor: 'Non parlo del futuro, voglio solo concentrarmi sulla partita di domenica' -