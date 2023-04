Marsiglia, Longoria: «Vorrei che Tudor rimanesse, ma non ho la sfera di cristallo» (Di venerdì 7 aprile 2023) Pablo Longoria, presidente dell’Olympique Marsiglia, ha parlato del futuro del tecnico del club francese, Igor Tudor Pablo Longoria, presidente dell’Olympique Marsiglia, ha parlato a Le Figaro. MIO FUTURO – «Non voglio andarmene e non penso che ci sia qualcuno che possa andarsene da qui alla ricerca di un altro club». Tudor – «Vorrei che rimanesse ma non ho la sfera di cristallo e non leggo il futuro. Sono molto contento del suo lavoro, spero che lui sia felice quanto me. C’è un’analisi da fare, non solo sugli ultimi risultati: dobbiamo prendere quota». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 7 aprile 2023) Pablo, presidente dell’Olympique, ha parlato del futuro del tecnico del club francese, IgorPablo, presidente dell’Olympique, ha parlato a Le Figaro. MIO FUTURO – «Non voglio andarmene e non penso che ci sia qualcuno che possa andarsene da qui alla ricerca di un altro club».– «chema non ho ladie non leggo il futuro. Sono molto contento del suo lavoro, spero che lui sia felice quanto me. C’è un’analisi da fare, non solo sugli ultimi risultati: dobbiamo prendere quota». L'articolo proviene da Calcio News 24.

