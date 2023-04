Maria interviene in una lite ad Amici e riprende un prof: anticipazioni (Di venerdì 7 aprile 2023) Ieri pomeriggio è stata registrata una nuova puntata di Amici di Maria, quella che vedremo domani sera su Canale 5. Al ballottaggio finale sono finiti due protagonisti di questa edizione che per molti meritavano la finale (qui per scoprire chi sono, il link contiene diversi spoiler). Ancora una volta in questa edizione ci sarà un’eliminazione davvero inaspettata. Maria De Filippi interviene in una litigata. Non solo sfide, ballottaggi e un’eliminazione, durante la registrazione c’è stata anche una lite. Raimondo Todaro ha discusso con Michele Bravi e poi con alcuni alunni. Nella discussione è intervenuta anche Maria, che ha bacchettato il professore di ballo. Secondo la de Filippi le parole di Todaro sminuivano Maddalena e facevano passare Angelina Mango come la prima ... Leggi su biccy (Di venerdì 7 aprile 2023) Ieri pomeriggio è stata registrata una nuova puntata didi, quella che vedremo domani sera su Canale 5. Al ballottaggio finale sono finiti due protagonisti di questa edizione che per molti meritavano la finale (qui per scoprire chi sono, il link contiene diversi spoiler). Ancora una volta in questa edizione ci sarà un’eliminazione davvero inaspettata.De Filippiin una litigata. Non solo sfide, ballottaggi e un’eliminazione, durante la registrazione c’è stata anche una. Raimondo Todaro ha discusso con Michele Bravi e poi con alcuni alunni. Nella discussione è intervenuta anche, che ha bacchettato ilessore di ballo. Secondo la de Filippi le parole di Todaro sminuivano Maddalena e facevano passare Angelina Mango come la prima ...

