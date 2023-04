Marconi di Giugliano, Pezzella: “Esami di stato in villa Gallo” (Di venerdì 7 aprile 2023) Dopo 7 mesi sono stati firmati i contratti di locazione da parte di Città metropolitana per le sedi alternative dell’istituto Marconi. Il via libera è arrivato per villa Gallo, ex caserma della Guardia di Finanza di via Aviere Mario Pirozzi, e per un edificio in via Spazzilli. I due edifici accoglieranno i circa 1400 studenti L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 7 aprile 2023) Dopo 7 mesi sono stati firmati i contratti di locazione da parte di Città metropolitana per le sedi alternative dell’istituto. Il via libera è arrivato per, ex caserma della Guardia di Finanza di via Aviere Mario Pirozzi, e per un edificio in via Spazzilli. I due edifici accoglieranno i circa 1400 studenti L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolicittametr : Metronapoli - SCUOLA: MARCONI DI GIUGLIANO, FIRMATI I CONTRATTI PER GLI EDIFICI CHE OSPITERANNO GLI STUDENTI… - aranciaverde : RT @NapoliToday: #Cronaca Gli studenti del Marconi ancora senza scuola: in 1600 sfrattati da settembre - NapoliToday : #Cronaca Gli studenti del Marconi ancora senza scuola: in 1600 sfrattati da settembre - TgrRaiCampania : #Studenti del #Marconi di #Giugliano sfrattati, in 1.600 ancora senza sede #IoSeguoTgr -