Marco Cecchinato in semifinale a Estoril: chi è l’avversario? Precedenti sfavorevoli (Di venerdì 7 aprile 2023) Marco Cecchinato affronterà Miomir Kecmanovic nella semifinale del torneo ATP 250 di Estoril. Il tennista italiano sembra essere rinato sulla terra rossa portoghese, ha sconfitto anche il rognoso spagnolo Alejandro Davidovich Fokina e si è guadagnato la sfida contro il temibile serbo, oggi capace di avere la meglio sull’altro iberico Zapata Miralles. Dall’altra parte del tabellone il grande favorito è il norvegese Casper Ruud, atteso prima dall’argentino Baez e poi eventualmente dal vincente del confronto tra il francese Halys e l’austriaco Thiem. Grazie a questa serie di risultati, il siciliano ha recuperato ben sedici posizioni nel virtuale ranking ATP e si è issato in 80ma posizione, mettendo nel mirino un ritorno nella top-70. Marco Cecchinato ha giocato una sola volta contro ... Leggi su oasport (Di venerdì 7 aprile 2023)affronterà Miomir Kecmanovic nelladel torneo ATP 250 di. Il tennista italiano sembra essere rinato sulla terra rossa portoghese, ha sconfitto anche il rognoso spagnolo Alejandro Davidovich Fokina e si è guadagnato la sfida contro il temibile serbo, oggi capace di avere la meglio sull’altro iberico Zapata Miralles. Dall’altra parte del tabellone il grande favorito è il norvegese Casper Ruud, atteso prima dall’argentino Baez e poi eventualmente dal vincente del confronto tra il francese Halys e l’austriaco Thiem. Grazie a questa serie di risultati, il siciliano ha recuperato ben sedici posizioni nel virtuale ranking ATP e si è issato in 80ma posizione, mettendo nel mirino un ritorno nella top-70.ha giocato una sola volta contro ...

