Marco Bezzecchi vince in MotoGP | il commento di Valentino Rossi

(Di venerdì 7 aprile 2023) Una Ducati si è imposta anche nel Gran Premio di Argentina, ma non è quella ufficiale cromata di rosso. Dall’asfalto sudamericano è emerso vincitore, un po’ a sorpresa,di Mooney VR46 Racing Team: il riminese, sfruttando anche la caduta di Francesco Bagnaia alfiere principale di Borgo Panigale e campione del mondo in carica, si è preso la scena disputando una gara praticamente perfetta. Non era scontato, viste le preoccupazioni della vigilia che Bez aveva confidato a. Il Dottore, a fine gara, si è complimento con il suo centauro facendogli recapitare un messaggio ironico. Il racconto di: “Ero preoccupato per il bagnato, a fine garami ha mandato un messaggio” (Credit foto – ...

Tra loro il campione del mondo in carica di Motogp, il ducatista Pecco Bagnaia , e il duo della Mooney Vr46 Racing Team Luca Marini e, che ha vinto l'ultimo gran premio ed è balzato ...E' un momento magico perche, oltre alla prima vittoria in carriera nella classe regina, festeggia la leadership del Motomondiale dopo soli due appuntamenti. Una situazione che lo stesso pilota riminese deve ...Uno straordinario, dopo le prime due gare di MotoGP, può guardare tutti dall'alto in basso. Il pilota di Rimini infatti è in testa alla classifica piloti, grazie soprattutto al primo successo in top ...

Cinque anni dopo la sua prima vittoria in Moto3, Marco Bezzecchi si ripete nella classe regina conquistando il primo successo in MotoGP, sempre in Argentina e sul bagnato. La Ducati continua a macinar ...Oggi voglio dare voce e forma ad una mia riflessione partita da tempo, ma rimasta latente fino allo scorso Gran Premio di Argentina della MotoGP.