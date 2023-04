Marc Marquez lavora per tornare ad Austin e senza penalità? (Di venerdì 7 aprile 2023) Prosegue il cammino di recupero di Marc Marquez. Lo spagnolo infatti aveva saltato il GP di Argentina per via di quell’incidente, da lui causato, attraverso cui aveva toccato Jorge Martin e travolto Luis Oliveira. Sui propri profili social si è ritratto nell’atto di svolgere del lavoro in palestra e dunque tenta di recuperare per il prossimi GP. Tappa che si terrà ad Austin dal 14 al 16 aprile. Intanto però, i media spagnoli riportano che potrebbe addirittura correre senza sanzione. Marc Marquez ad Austin senza sanzione? (Photo credits: MotoGP)Poco dopo il termine del GP di Portogallo, fu decretata una sanzione nei confronti di Marc Marquez a seguito dei fatti verificatisi, che prevedeva un doble long lap da ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 7 aprile 2023) Prosegue il cammino di recupero di. Lo spagnolo infatti aveva saltato il GP di Argentina per via di quell’incidente, da lui causato, attraverso cui aveva toccato Jorge Martin e travolto Luis Oliveira. Sui propri profili social si è ritratto nell’atto di svolgere del lavoro in palestra e dunque tenta di recuperare per il prossimi GP. Tappa che si terrà addal 14 al 16 aprile. Intanto però, i media spagnoli riportano che potrebbe addirittura correresanzione.adsanzione? (Photo credits: MotoGP)Poco dopo il termine del GP di Portogallo, fu decretata una sanzione nei confronti dia seguito dei fatti verificatisi, che prevedeva un doble long lap da ...

