Maneskin, Damiano molestato durante l'esibizione al Mediolanum Forum di Assago: fan lo tocca nelle parti intime – Il video (Di venerdì 7 aprile 2023) durante il concerto al Mediolanum Forum di Assago, dove i Maneskin si sono esibiti per tre serate dal 3 al 5 aprile durante il loro tour, c'è stato uno spiacevole inconveniente per Damiano David. Il frontman della band, spintosi a pochi centimetri dal pubblico che sta cantando con lui, viene toccato nelle parti intime da una fan. Damiano reagisce immediatamente, le allontana la mano dai pantaloni e innervosito volta le spalle al pubblico, tornando al centro del palco. Era già successo a Blanco, appena un anno fa, molestato durante un'esibizione Radio Italia live in piazza Duomo a Milano, a pochi chilometri da dove Damiano ha subito ...

