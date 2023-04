Maneskin | Damiano molestato durante il concerto al Forum di Assago

(Di venerdì 7 aprile 2023) Quando si è avvicinato al pubblico, qualcuno gli ha palpato le parti intime. Nessun commento da parte del cantante, ma i suoi fan sui social hanno mostrato tutta la loro delusione. «Nessuno di noi ha il diritto di toccarlo in quella maniera», si legge giustamente in rete

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Filobus13 : Ma la gogna mediatica per la palpata a #Damiano dei #Maneskin dov’è? - infoitcultura : Maneskin, scandalo al concerto: Damiano scioccato dal gesto di una fan - Silvialuciani21 : RT @peciuzrry: ieri sono rimasta scioccata, 2 ore di concerto e hanno saputo tenere l’attenzione di tutti su di loro per tutto il tempo han… - Giacinto_Bruno : Damiano dei Maneskin molestato durante il concerto: una fan lo tocca - paninoelistino : Il politically correct ha contagiato anche il rock, poveri noi! #7aprile #Maneskin #damiano -

