Manduria | accusa | padre minacciato con la pistola | arrestato Carabinieri

Leggi su noinotizie

(Di venerdì 7 aprile 2023) Di seguito un comunicato diffuso dai: Ieri in tarda serata, idel Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia dihannoun 31enne del posto, presunto responsabile dei reati di minaccia aggravata, ricettazione e porto abusivo di armi. In particolare, l’uomo è stato sorpreso dalmentre manipolava oggetti di dubbia provenienza, presumibilmente refurtiva. Tra i due sarebbe scaturita una lite durante la quale il ragazzo per svincolarsi dalla dalle pressioni del, lo avrebbedi morte con unaintimandogli di lasciarlo andare. Il, ha subito chiamato iche, poco dopo, hanno rintracciato il giovane a bordo di un bus di linea nel centro ...